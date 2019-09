Sánchez se lava las manos y culpa a PP, Cs y Podemos de la repetición electoral El líder del PSOE agradece a Esquerra la disposición a facilitar su Gobierno pero avisa de que aplicará el 155 en caso de necesidad PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 18 septiembre 2019, 10:48

La última sesión de control en el Congreso antes de que el Rey disuelva el próximo martes las Cortes se ha convertido hoy en una batalla dialéctica a cuenta de la repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre. Pedro Sánchez se ha lavado las manos por la situación y ha culpado por igual al PP, a Ciudadanos y a Podemos de que no haya sido posible formar Ejecutivo. «Espero que el próximo 10 de noviembre los españoles den un mayoría más rotunda al PSOE para que ustedes -ha espetado ya en su primera respuesta al presidente popular, Pablo Casado- no tengan capacidad de bloquear un gobierno que es lo que necesita España».

Sánchez se ha enfrentado a las críticas de la mayor parte de los grupos parlamentarios por no haber hecho esfuerzos para sumar la mayoría exigida en un debate de investidura. Un reproche en el que han coincidido, por ejemplo, el PP, Podemos o Esquerra. «Quien no es capaz de gestionar su investidura difícilmente puede gestionar una nación como España», ha advertido Casado. «Están exactamente donde querían simplemente para arañar unos cuantos votos», le ha dicho a la vicepresidenta Carmen Calvo la diputada de UP Ione Belarra.

El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le ha acusado de haber estado más dispuesto a mirar a la derecha que a la izquierda y ha reivindicado a su grupo como principal garante de que, tras los próximos comicios, no se alíe con Cs y el PP. Después de que Sánchez dijera el martes que uno de sus principales objetivos ha sido formar un Ejecutivo que no dependiera de los secesionistas, Rufián le ha echado en cara que aún hable del 155 y ha avisado: «Volveremos y volveremos más fuertes».

Sánchez, por su parte, ha agradecido a la formación de Oriol Junqueras que desde el primer momento se mostrara dispuesta a facilitar el Gobierno socialista y el sentido de responsabilidad que, a su juicio, esa actitud demuestra, pero también ha añadido que sus partidos tienen «poco más en común». «Vamos a defender siempre el diálogo y la negociación, la convivencia, pero no se equivoquen -ha advertido-, si se produce cualquier intento de violentar de nuevo la Constitución y el Estatuto, el grupo socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la soberanía nacional y la integridad territorial».