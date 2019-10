Sánchez muestra preocupación porque el terrorismo pueda establecerse en Cataluña Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Valencia. / Efe El presidente del Gobierno advierte a la Generalitat de que sólo de ella depende que haya o no 155 PAULA DE LAS HERAS Madrid Jueves, 3 octubre 2019, 11:10

La detención la semana pasada en Cataluña de nueve miembros del Equipo de Respuesta Táctica de los CDR con material para fabricar explosivos y planes para atentar en las próximas fechas, según la fiscalía, es para Pedro Sánchez un asunto que debería tomarse en serio. El presidente del Gobierno ha admitido este jueves que le preocupa que el terrorismo pueda establecerse en esa comunidad autónoma. «Claro que me preocupa y lo que más me preocupa -ha añadido en referencia a la reacción del presidente de la Generalitat, Quim Torra - es la banalización».

El jefe del Ejecutivo ha recordado en una entrevista en 'Niusdiario.es' que España es un país que ha sufrido tanto por los crímenes de ETA como por los del yihadismo radical y ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre el grado de preparación e las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ha reiterado su exigencia al independentismo. «Creo muy importante que cualquier indicio de violencia se condene», ha dicho.

Inminente sentencia del 'procés'

Sánchez también ha vuelto a repetir que el Gobierno está trabajando «con todos los escenarios sobre la mesa» ante la eventualidad de que la situación política e institucional se desborde en Cataluña tras la inminente sentencia del 'procés'. «Tanto el 155 como la Ley de Seguridad Nacional se podrían aplicar», ha avanzado. De momento, en todo caso, ha subrayado que la colaboración con los Mossos D'Esquadra es «muy positiva» y ha puesto en valor que en el aniversario del 1 octubre, este martes, no hubiera «ningún tipo de tensión más allá de casos marginales».

Una vez más ha señalado, además, que le gustaría no tener que recurrir a ninguna medida extraordinaria para garantizar el orden público o el respeto a la Constitución y el Estatuto. «Son ellos quienes tienen la responsabilidad de no obligar al Estado a hacerlo -ha dicho en alusión a los gobernantes catalanes-; son ellos los que pueden apretar el 155 o no«.