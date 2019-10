La sentencia, noticia en todo el mundo Los medios informativos informan sobre las condenas y están pendientes de las reacciones en Cataluña E.C. Lunes, 14 octubre 2019, 14:29

La sentencia del 'procés' ha traspasado de inmediato las fronteras y tiene su hueco en las portadas de los principales medios del mundo. He aquí una revista de prensa -elaborada con las informaciones de los periodistas Iñigo Gurruchaga, Salvador Arroyo, Paula Rosas, María Molinos, Darío Menor y Zigor Aldama- que recoge las primeras reacciones a las condenas de los políticos independentistas.

Reino Unido La noticia del momento

Los medios británicos más influyentes en la vida doméstica y en el mundo, la BBC y el 'Financial Times', llevan la noticia de la sentencia del Tribunal Supremo en las portadas de sus ediciones digitales. El diario 'The Guardian' le da la mayor importancia, por encima de la narración en directo de la presentación del programa legislativo del Gobierno en el Discurso de la Reina. El 'The National', diario publicado en Glasgow y que simpatiza con el independentismo escocés, la destaca también como la noticia más importante del momento. «Cien años de cárcel para los líderes catalanes que organizaron el referéndum de 2017», dice el titular.

Bélgica Criticas en los medios flamencos

Las ediciones digitales de los principales medios belgas han llevado a sus portadas la sentencia del 'procés'. Tanto el rotativo 'Le Soir' como la cadena pública francófona RTBF destacan que las penas son «sensiblemente» inferiores a las requeridas por la Fiscalía. Y, en el caso del rotativo, se hace hincapié en la reacción de los independentistas. «Políticamente divididos, los partidos separatistas se han unido para pedir desobediencia civil», asegura. Medios flamencos como 'Nieuwsblad' se refieren al apoyo prestado por la NV-A, el partido que da cobertura a Puigdemont en Bélgica y recoge su valoración: «Es un día negro para la libertad y la democracia». El también flamenco 'Der Standard' sitúa la sentencia del 'procés' como noticia principal calificando de «severas» las penas de encarcelamiento y asegurando que el fallo judicial «hipoteca» la posibilidad de diálogo entre Madrid y Barcelona.

Francia Atentos a la reacción social

La prensa francesa se ha hecho eco de la sentencia del 'procés', que recoge de forma discreta en sus ediciones digitales. 'Le Monde' recuerda que la tentativa de secesión independentista ha desatado la peor crisis política en España desde 1975, mientras que 'France Info' destaca que las penas impuestas a los acusados son inferiores a las que pedía la Fiscalía. Por el momento no hay reacción oficial del gobierno francés, aunque siempre ha mostrado su confianza en la democracia española y su apoyo a la unidad de España.

Alemania Atentos a la reacción social

En Alemania, los principales periódicos se hacen eco en la portada de sus ediciones digitales de la sentencia del 'procés'. El semanario 'Der Spiegel' y el diario 'Süddeutsche Zeitung' destacan la longitud de las condenas en su titular y el periódico 'Frankfurter Allgemeine' habla de «duro» castigo para los líderes del independentismo catalán. Todos destacan que se prevé una fuerte reacción social. «Ahora se espera una fuerte protesta», apunta en su entradilla el diario 'Welt'.

Italia Lejos del momento álgido

Los medios italianos incluyeron este lunes numerosas informaciones sobre la sentencia del 'procés', con menciones en las portadas de la páginas web de los principales medios del país. La cuestión catalana generó gran interés en Italia durante el momento álgido de hace dos años, pero luego cayó paulatinamente en el olvido. 'La Repubblica' eligió un titular en que detallaba la duración de las condenas, incluyendo la reacción de Puigdemont, que consideró «una aberración» el fallo. 'Corriere della Sera' ofreció además una explicación detallando las principales etapas de la crisis catalana.

China Un aplauso con la mirada de Hong Kong

«Los separatistas nunca acabarán bien. Lo mismo sucederá con los traidores de Hong Kong, que están tratando de imponer la independencia de la ciudad por la fuerza». Con esta rotundidad analiza un periodista de la agencia oficial de noticias china, Xinhua, la condena por sedición de los líderes del proceso soberanista catalán, una sentencia que aplaude sin paliativos. Mucho más aséptico es el diario hongkonés 'South China Morning Post', que publica la información de AFP y evita trazar paralelismos con las protestas de la excolonia británica. Aunque seguramente China no haga ninguna valoración al respecto, es evidente que Pekín la habrá recibido con buenos ojos y un dedo acusador apuntando hacia Hong Kong.