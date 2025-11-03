El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernest Urtasun y Lara Hernández. EFE

Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso

El diputado de IU Enrique Santiago ha registrado una proposición no de ley (PNL) para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Las diferencias entre PSOE y Sumar por el plan de autonomía del Sáhara Occidental vuelven al Congreso. El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha ... registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de convocar el referéndum previsto por Naciones Unidas, al tiempo que ha criticado la última posición de la ONU que respalda que la excolonia española sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  3. 3

    Una cántabra en la élite ganadera
  4. 4

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  9. 9

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso

Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso