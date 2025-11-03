Sumar forzará al PSOE a pronunciarse sobre la autonomía del Sáhara en el Congreso

Las diferencias entre PSOE y Sumar por el plan de autonomía del Sáhara Occidental vuelven al Congreso. El portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha ... registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de convocar el referéndum previsto por Naciones Unidas, al tiempo que ha criticado la última posición de la ONU que respalda que la excolonia española sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.

Aunque se trata de una iniciativa que no obliga al Gobierno a adoptar una postura al respecto, sí forzará al PSOE a posicionarse, de nuevo, sobre una cuestión incómoda y en la que no cuenta con mayoría en la Cámara.

El texto de la PNL exige también al Gobierno una política exterior alineada con dichos principios, el «regreso» a la senda del Derecho Internacional en relación con el Sáhara, apoyando de manera «inequívoca el efectivo ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia» del pueblo saharaui mediante ese referéndum.

Sumar reprocha al Ejectuvio, del que forma parte como socio minotitario, su «radical cambio de posición» sobre el conflicto -en alusión al cambio de posición del presidente Pedro Sánchez a favor de la autonomía marroquí del Sáhara-, lo que a su juicio rompe el «consenso histórico» de la política exterior española sobre este asunto y vulnera las obligaciones internacionales de España como potencia administradora.