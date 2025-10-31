El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos con Koldo García R. C.

El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE

El juez ve insuficientes las explicaciones del gerente y asegura que la falta de supervisión en la caja de Ferraz pudo ayudar a actividades «potencialmente delictivas» como el «blanqueo» de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cree que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García ... e insta, por ello, a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre estos abonos en cash sin «respaldo documental». Puente, en un auto notificado este viernes, remite testimonio al juez Ismael Moreno de sus investigaciones sobre estos abonos opacos, que fueron desvelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial sobre Ábalos el pasado 8 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  4. 4

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  5. 5 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  8. 8

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  9. 9

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  10. 10

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE

El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE