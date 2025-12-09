El Supremo concluye en su sentencia que García Ortiz «o una persona de su entorno y con su conocimiento» filtró el correo
El tribunal recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación
Así consta en el texto completo de la sentencia hecha pública hoy por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo fallo –adelantado el pasado 20 de noviembre- condenó al ya exmáximo responsable del Ministerio Público a dos años de inhabilitación como culpable de un delito de de revelación de datos reservados por haber participado en las maniobras para filtrar informaciones confidenciales de la causa por un doble delito de fraude a la Hacienda Pública de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
