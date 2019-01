Torra cierra la puerta a tramitar los Presupuestos de Sánchez El presidente de la Generalitat, Ana Pastor. / Efe El presidente de la Generalitat presiona a Sánchez: si no se mueve en relación al referéndum, el secesionismo no permitirá tramitar sus cuentas CRISTIAN REINO Miércoles, 9 enero 2019, 12:50

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presionado este miércoles al presidente del Gobierno ,que el viernes llevará al Consejo de Ministros el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado y el sábado viajará a Barcelona a empezar a buscar apoyos para su tramitación, primero, y su aprobación, después. En una rueda de prensa convocada para anunciar el premio internacional Cataluña, que este año recae en el ingeniero Vinton Cerf, Torra ha insistido en la posición de inicio del independentismo.

Si el jefe del Ejecutivo central sigue sin moverse en relación al derecho de autodeterminación y en lo que respecta a la acusación de la Fiscalía en la causa del 1-O, Esquerra y el PDeCAT no solo tumbarán las cuentas de Sánchez, sino que ni siquiera permitirán su tramitación. «Seguimos pidiendo lo mismo: una solución política a un problema político para Cataluña que pase por el ejercicio del derecho de autodeterminación», ha afirmado.

Torra cierra la puerta a que los Presupuestos estatales puedan al menos ser discutidos y negociados en el Congreso, una posición contraria a la de los grupos parlamentarios del PDeCAT y ERC en Madrid, o a la que han expresado destacados dirigentes del secesionismo estos últimos días, como la exconsejera Dolors Bassa o el exconsejero de Economía, Andrey Mas-Colell.

En cualquier caso, no es la primera vez que Torra lanza un ultimátum a Pedro Sánchez y más tarde ese desafío queda en nada. En octubre del año pasado, ya advirtió al presidente del Gobierno con retirarle el apoyo si no se movía en relación al referéndum.

El presidente del Gobierno «no se ha movido ni un milímetro», ha señalado para justificar lo que a día de hoy sería una posición favorable del independentismo a una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, lo que no permitiría ni su entrada parlamentaria. «Si no hay movimiento político, los presupuestos no se aprobarán y ni se permitirá su tramitación», ha reiterado el jefe del Ejecutivo catalán.

«Sánchez debe ser valiente», ha dicho. Y le ha instado a moverse en lo que tiene que ver con el referéndum, los presos y la Fiscalía General del Estado. En cualquier caso, Torra ha expresado que aunque los grupos independentistas tumben ya de inicio las cuentas de Sánchez en el Congreso, el Gobierno catalán mantendrá la puerta abierta al diálogo con el Ejecutivo central. «Desvinculamos el diálogo con la cuestión presupuestaria», ha asegurado.

El presidente catalán admite que la posible salida de Artadi de su ejecutivo es un tema que está «abierto»

Sobre la posibilidad de que la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, deje el Gobierno catalán para formar tándem junto a Quim Forn en la candidatura de JxCat para las municipales en el Ayuntamiento de Barcelona, Torra no ha descartado nada. El asunto, ha expresado, está «abierto y no cerrado». «Estamos a la espera de las conversaciones, que se alargarán días o semanas», ha precisado.