Malestar en ERC por las amenazas de crisis de gobierno de Torra Quim Torra. / Efe Esquerra replica al presidente de la Generalitat de Cataluña que la decisión sobre los presupuestos la tomará de manera autonónoma CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 10 enero 2019, 12:10

La amenaza que lanzó este miércoles el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a los grupos parlamentarios de ERC y el PDeCAT en Madrid de que «habrá crisis de gobierno» si votan las Cuentas de Sánchez en contra de su opinión, ha causado malestar en las filas secesionistas.

Esquerra, a través de su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, ha replicado a Torra y le ha recordado que la decisión sobre los Presupuestos la tomará ERC de manera autónoma. «El Gobierno catalán no es monocolor, por lo tanto y tal y como dijo Pere Aragonès, la decisión la tomará ERC, y todavía estamos debatiendo el asunto», ha avisado Tardà en los pasillos del Congreso. La amenaza de Torra, que algunos sectores independentistas interpretan como un aviso contra quienes en el PDeCAT y ERC están a favor de aprobar las Cuentas, llegó horas después de que Torra quisiera marcar la posición del independentismo, asegurando que a día de hoy y mientras Sánchez no mueva ficha en materia de autodeterminación, el voto de los grupos secesionistas es no a las Cuentas y no a su tramitación.

Pero tanto, tanto Esquerra como el PDeCAT son favorables al menos a la tramitación, aunque públicamente siguen pidiendo gestos al presidente del Gobierno, quien el sábado viaja a Barcelona a publicitar el proyecto de Presupuestos que mañana llevará al Consejo de Ministros. Torra lanzó este miércoles un órdago a los partidos que sostienen al Ejecutivo catalán e incluso no descartó que esa crisis de gobierno pudiera suponer su dimisión, lo que provocaría todo un terremoto en el independentismo a las puertas del inicio del juicio del 1-O.