El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puerta principal del edificio de la sede de Acciona en Madrid E.P

La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de pruebas de mordidas del 'caso Ábalos-Cerdán'

Los agentes están llevando a cabo los allanamientos por orden del Supremo en el marco de una nueva pieza secreta abierta por el juez Leopoldo Puente

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a primera hora de la mañana en sedes de Acciona en ... Madrid y Bilbao en busca de pruebas de las supuestas mordidas de la compañía a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Los requerimientos de información han sido ordenados por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la pieza sobre los supuestos amaños de obra pública por parte de la trama corrupta que salpica al PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  4. 4 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  5. 5

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  6. 6

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  7. 7 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  8. 8

    Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»
  9. 9

    Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria
  10. 10

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de pruebas de mordidas del 'caso Ábalos-Cerdán'

La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en busca de pruebas de mordidas del &#039;caso Ábalos-Cerdán&#039;