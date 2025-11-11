El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado de Sumar Gerardo Pisarello. EP

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía

Los dos representantes de Sumar en la Mesa de la Cámara baja anuncian su ausencia, que se suma a las de ERC, Bildu y Podemos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:29

Comenta

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto institucional por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, que se celebrará el ... 21 de noviembre. Los dos representantes de Sumar en la Mesa del Congreso (la vicepresidenta tercera Esther Gil de Reboleño y el secretario primero Gerardo Pisarello) han anunciado este martes que no acudirán a esta cita, que se celebrará en la Cámara baja, unas ausencias que se suman a las ya anunciadas de ERC, Bildu y Podemos, que no asisten a los actos organizados por la Casa Real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  2. 2

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  3. 3

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  4. 4

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  5. 5

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  6. 6

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  7. 7

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  8. 8

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  9. 9

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  10. 10

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía

Varios socios del Gobierno plantarán al Rey en el acto del Congreso por el 50 aniversario de la monarquía