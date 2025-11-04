El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los Reyes presiden el recibimiento al sultán de Omán en el Palacio Real de Madrid.

Los Reyes presiden el recibimiento al sultán de Omán en el Palacio Real de Madrid. AFP

El viaje del sultán de Omán a Madrid pone fin a dos años sin visitas de Estado

El monarca omaní ha sido recibido por los Reyes y Pedro Sánchez en el Palacio Real. Una situación que no se producía con ningún otro mandatario desde 2023

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:34

Dos años después, Madrid ha vuelto a acoger una visita de Estado. Las salvas de honor en el Patio de la Armería del Palacio Real ... han sonado para recibir al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid,¡. Los Reyes han recibido oficialmente en la plaza de la Armería del Palacio Real con honores militares al soberano omaní en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los presidentes tanto de Congreso como de Senado, así como el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

