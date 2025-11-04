El viaje del sultán de Omán a Madrid pone fin a dos años sin visitas de Estado

Dos años después, Madrid ha vuelto a acoger una visita de Estado. Las salvas de honor en el Patio de la Armería del Palacio Real ... han sonado para recibir al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaid,¡. Los Reyes han recibido oficialmente en la plaza de la Armería del Palacio Real con honores militares al soberano omaní en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los presidentes tanto de Congreso como de Senado, así como el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Se trata de una visita que estaba prevista para el pasado mayo, pero que se tuvo que posponer por el fallecimiento de la suegra del sultán, a solo 48 horas del recibimiento oficial, y había dejado una situación inédita. Hasta ese instante, era necesario remontarse al 4 de mayo de 2023 para recordar la última vez que España acogió una visita de Estado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se paseó entonces por Madrid en el Rolls-Royce Phantom IV –adquirido en los años 40 por Francisco Franco– escoltado por 70 caballos de la Guardia Real. Agasajado con todos los honores, el mandatario sudamericano lució el collar de la Orden de Isabel la Católica, visitó el Congreso de los Diputados, almorzó en La Zarzuela y fue, junto a su mujer, Verónica Alcocer, el protagonista de la cena de honor que los Reyes le brindaron en el Palacio Real. Como ejemplo para dar cuenta de lo añejo del momento vivido, en las fotos de la recepción oficial aparecen todavía Meritxell Batet y Ander Gil citados como los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. El PSOE gobernaba aún con Unidas Podemos y Sumar no había debutado en unas elecciones generales.

Tal y como las define la diplomacia española, las visitas de Estado se diferencias de otras porque las segundas «son las más importantes y formales». Incluyen actos como un recibimiento oficial con honores a pie de pista en el aeropuerto, un encuentro de trabajo con el Rey en La Zarzuela y una cena de gala en el Palacio Real, otra reunión con el presidente del Gobierno, una alocución a las Cortes Generales, una visita al Ayuntamiento de Madrid y, en ocasiones especiales, un desplazamiento a otra comunidad autónoma. Mientras que las de carácter oficial se dirigen únicamente a un poder del Estado, usualmente al Ejecutivo.

El sultán de Omán, Haitham Bin Tariq al Busaid, ha confiado en que su primera visita de Estado a España permita avanzar en la «cooperación constructiva» que mantienen ya los dos países y encontrar vías para profundizar la relación en todos los ámbitos, desde el político y el económico pasando por el cultural.

Así lo ha trasladado durante el discurso que ha pronunciado durante la sesión solemne de las Cortes celebrada en el Antiguo Salón de Plenos del Senado, en presencia tanto del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, como de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Almuerzo en Zarzuela

Su visita, la primera que hace desde que accedió al trono en 2020, es una muestra de la «amistad histórica» entre los dos países, de la «solidez de la relación» con el Rey Felipe VI y de la «fortaleza de los lazos que unen al pueblo omaní y el español». «Aspiramos firmemente a apoyar y fortalecer dichas relaciones para que abarquen todos los ámbitos políticos, económicos, comerciales y culturales», ha asegurado el soberano omaní, que también ha confiado en «continuar la cooperación constructiva» con España.

En su opinión, su visita, que prevé sendos encuentros con el Rey y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de un foro empresarial, supone «una gran oportunidad de examinar las vías de cooperación futura, tanto a nivel gubernamental como privado».

Felipe VI y el sultán Haitham tienen previsto mantener a continuación un encuentro en el Palacio de la Zarzuela, al que seguirá un almuerzo ofrecido junto a la Reina Letizia. Ya por la noche, el Palacio Real acogerá una cena de gala en honor del soberano del Golfo.