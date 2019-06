Vox anuncia una enmienda a la totalidad de los Presupuestos andaluces El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández. / EP La formación ultraderechista asesta el primer revés al Gobierno de PP y Cs, que necesitan sus apoyos para sacarlos adelante CECILIA CUERDO Sevilla Lunes, 3 junio 2019, 13:57

Unas cuentas que son «más de lo mismo» y que «se alejan de todo lo que se dijo que se iba a hacer». Vox Andalucía no ha escatimado un solo reproche a la hora de cuestionar el proyecto de presupuestos del nuevo gobierno andaluz de PP y Cs. Las cuentas, presentadas el pasado viernes, no les convencen en absoluto y de hecho, entienden que «podrían haber sido firmadas por PSOE y Cs», de ahí que hayan anunciado este lunes que presentarán una enmienda a la totalidad y pidan su devolución.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, lamentó que «lejos de ser los presupuestos del cambio, son un mero ejercicio de continuidad sobre lo que ya había». La formación «rechaza globalmente» el espíritu de las cuentas, presentadas como los presupuestos más sociales de la historia de la comunidad y los primeros no socialistas en 37 años. Las principales pegas que ponen son la falta de apoyo al empleo y el que no se haya puesto coto ni a la administración paralela –los entes autónomos—ni a las ayudas que no son de utilidad pública, su forma de cuestionar las subvenciones que denominan «ideológicas» y que se refieren fundamentalmente a las asociaciones contra la violencia de género y de memoria histórica. Insisten en que no se ha respetado la voluntad del acuerdo que suscribieron con el PP.

El apoyo de Vox es fundamental para que el gobierno regional pueda sacar adelante cualquier iniciativa, y más con las cuentas públicas, razón de ser de cualquier ejecutivo porque ahí se dibuja su modelo de región. Para que la enmienda a la totalidad tuviera éxito debería contar con el apoyo de Adelante Andalucía, que también presentará una enmienda a la totalidad, y del PSOE, que también este lunes ha cuestionado las cuentas andaluzas. Solo así, con la oposición en bloque pidiendo su retirada, los presupuestos volverían a la casilla de salida.

Pese al varapalo de Vox, el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, defiende la buena salud del acuerdo. «El pacto a la andaluza funciona porque es sensato y fiable», dijo este lunes durante la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP-A, convencido además de que la fórmula puede por tanto exportarse a otros ayuntamientos y comunidades pendientes de pactos.