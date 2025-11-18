El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El líder de Vox, Santiago Abascal. EP

Vox volverá a plantar al Rey y no acudirá al acto del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

El partido de Santiago Abascal considera que la celebración no es «un homenaje a la democracia», sino «una oda al régimen totalitario de Sánchez»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

Vox volverá a plantar al Rey, como ya hizo el 12 de octubre, y no participará este viernes en el acto del Congreso con motivo ... del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía, una cita a la que acudirán Felipe VI, doña Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La portavoz del partido de Santiago Abascal en la Cámara baja, Pepa Millán, ha justificado su ausencia con el argumento de que los actos de esta semana para conmemorar el final del franquismo no son «un homenaje a la democracia, ni a la Transición ni al Estado de derecho», sino «una oda al régimen totalitario de Sánchez, una trampa donde se van a ensalzar todas estas leyes, toda esta ideología que lo que hace es dividir y enfrentar a los españoles en nombre de su sectarismo».

