El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Fernando Calvo

Zelenski viajará a España el 18 de noviembre para una recepción oficial en el Congreso

El presidente ucraniano será recibido por Francina Armengol y Pedro Rollán en su segunda visita oficial a Madrid, antes de reunirse con Pedro Sánchez en un encuentro cuya fecha no se ha hecho pública por motivos de seguridad

EP

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, en un acto en el Congreso de los Diputados donde ... será recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

