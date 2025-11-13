El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tino Brugos falleció el pasado lunes. José Simal
Obituario | Tino Brugos - Docente y sindicalista

En memoria de Tino Brugos, el compromiso sin fisuras

Promovió el Comité Interpueblos cántabro, el Llar Solidariu o la primera organización Lgtbi de Asturias

Francisco Gómez Nadal

Francisco Gómez Nadal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:31

Cuando el dolor comenzó a regarse como la pólvora que astilla, el colectivo Desmemoriados escribió: «Todas las necrológicas que escribimos son también, aunque no queramos, un poco la nuestra. Porque cuando empezamos a echar a alguien de menos es como si comenzara a desaparecer algo de nosotros». Y en este colectivo confesaban lo inmenso que es el espacio que ha dejado vacío Tino (Valentín) Brugos (Santander, 1958). En pocas horas, desde que se supo la noticia de su muerte en la tarde del lunes 10 de noviembre, los pronunciamientos fueron la metralla de su legado. Sindicatos, movimientos sociales, colectivos memorialistas, internacionalistas… 'A un llau y al otru del ríu Deva' el dolor se iba transformando en memoria y las causas que de forma coherente y generosa apoyó Tino iban impregnando textos y sembrando compromisos.

Tino ha muerto en Santander, donde nació y donde dio sus primeros pasos políticos y sociales. Pronto se trasladó a Asturias a estudiar y ahí su huella es sideral. Desde el principio como líder estudiantil y dentro de los Comités de Solidaridad con América Latina (Cosal), que nunca dejó. Enseguida, como militante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), más tarde como miembro clave en el sindicato Suatea (Sindicato Unitariu Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies), parte de Intersindical Asturiana y de los STEs (Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza). Fue promotor del Llar Solidariu o de la primera organización Lgtbi de Asturias (Xente Gai Astur-Xega), y en Cantabria fue miembro fundador del Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos.

Su compromiso con los pueblos oprimidos del mundo fue constante y sus intereses fueron de Nicaragua al Kurdistán, de Colombia a Siria… Con generosidad y valentía fue urdiendo complicidades entre pueblos como quien teje una densa maraña de humanidad. ¡Qué pocas personas son capaces de esa urdimbre! Y qué pocas lo hacen con memoria. Lector voraz y archivador disciplinado, el profesor de Historia que fue le hizo convertir su casa y su vida en un inmenso archivo de memoria que contiene una parte importante de las luchas antifranquistas pero, también, de los movimientos sociales, internacionalistas y sindicales de Cantabria y de Asturias.

Tino Brugos se había jubilado hace poco más de un año y su plan era pasar más tiempo a este lado del Deva. Ya se estaba notando. Su capacidad de movilizar sin llamar la atención y de conectar sin exigir adhesiones comenzaba a sentirse en el territorio. Su compromiso sin fisuras obliga a renovar los compromisos de las que quedamos. De momento, que sepamos honrar su memoria y que podamos alimentar cada una u cada uno una vida tan digna como la suya.

