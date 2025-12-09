El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ramón Gimeno Lahoz. García Delegado
Obituario | Ramón Gimeno Lahoz, magistrado

Ramón Gimeno, amigo leal, jurista brillante y consejero prudente

Luis Enrique García Delgado

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Este domingo hemos conocido la tristísima noticia de que nuestro compañero, Ramón Gimeno, durante muchos años Magistrado de lo Social número 5 de Santander, falleció ... a la muy prematura edad de 61 años. Definir lo que ha sido y representado Ramón para tanta gente, no solo para sus compañeros, es muy difícil. Amigo leal, jurista brillante, consejero prudente, son atributos que podrían encajarle perfectamente. Pero sobre todo Ramón era, como dijo el poeta, «más que un hombre al uso que sabe su doctrina, en el buen sentido de la palabra, bueno».

