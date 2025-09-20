Sin ti, el colegio no es nada

Sin ti, alumno, alumna; sin tus risas, sin tus juegos, sin tus sonrisas, sin tus ganas de aprender, de estudiar, de conocer, de colaborar, de ... ir más allá, de ser solidario, de compartir, el colegio no es nada. Sin ti, maestro, profesor, educador; sin tu preparación constante, sin tus ganas de sacar lo mejor de los jóvenes, sin tu intuición, sin tu apostar por quién nadie apostaría, sin esa capacidad para ver el genio tras los ojos de quién le cuesta creer en sí mismo, dar los primeros pasos. Sin esa capacidad para animar al farolillo rojo para que siga en la carrera, el colegio no es nada.

Sin ti, miembro del equipo directivo; sin tus reuniones, sin tu velar por las programaciones, por los planes, por las innovaciones técnicas, sin tu coordinación, sin tu liderazgo, sin tu resistencia a las presiones o al estrés. Sin tu asistencia a congresos, sin tu coordinación con la Consejería, sin tu velar porque todo funcione, el colegio no es nada. Sin ti, padre, madre, AMPA; sin tu apostar por la mejor educación, sin tu implicación, sin tu aliento constante a los tuyos, sin tus viajes a los partidos, sin tu participación en celebraciones, eventos, graduaciones. Sin tu colaboración desinteresada, sin tu tiempo a fondo perdido, el colegio no es nada.

Sin todos vosotros sería eso, un edificio inmenso, con unas magníficas instalaciones; con laboratorios, con sala de música, de idiomas, con polideportivo, con salón de actos, piscina, capilla… pero no tendría alma. Recuérdalo hoy, desde el primer día del curso hasta el último. Sin ti, sin todos vosotros, sin todos nosotros, el colegio no es nada.