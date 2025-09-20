El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sin ti, el colegio no es nada

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:24

Sin ti, alumno, alumna; sin tus risas, sin tus juegos, sin tus sonrisas, sin tus ganas de aprender, de estudiar, de conocer, de colaborar, de ... ir más allá, de ser solidario, de compartir, el colegio no es nada. Sin ti, maestro, profesor, educador; sin tu preparación constante, sin tus ganas de sacar lo mejor de los jóvenes, sin tu intuición, sin tu apostar por quién nadie apostaría, sin esa capacidad para ver el genio tras los ojos de quién le cuesta creer en sí mismo, dar los primeros pasos. Sin esa capacidad para animar al farolillo rojo para que siga en la carrera, el colegio no es nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  2. 2

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  3. 3

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  4. 4

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  5. 5

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7

    Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros
  8. 8

    El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander
  9. 9

    Expertos recomiendan trampas para controlar la población de conejos en Cueto y Monte
  10. 10

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sin ti, el colegio no es nada