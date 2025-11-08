Y piensa hacia adelante. Y lo has de hacer ahora que todo explota en el gran espectáculo que es el otoño, mil colores, sabor, fulgor ... y calor de leña. Saborea, masca el otoño, qué mejor noticia, que haya vuelto. Sólo falta que llueva algo más para mullir la nariz con el acre olor de la hoja muerta y de la tierra esponjada. Pero la palabra otoño no solo nos lleva a pensar en la caída de la hoja, también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio otoño vital, (jubilación arriba, jubilación abajo), sabiendo que ya hemos de ir peinando boina, por aquello de que a los cien años todos calvos.

Es época para fijarnos en la naturaleza, y aprender del arrendajo, no del tordo, 'Cara fina y culo gordo'. El arrendajo es un córvido de nuestros bosques (pardo canela, blanquinegro en cola y alas con plumitas acebradas de color turquesa son su seña), ave previsora que entierra su alimento de bellotas, hayucos y semillas para que no le falte despensa en lo crudo del invierno.

Este hermoso pájaro, mira hacia atrás, pero piensa siempre hacia adelante. Fuera nostalgias, lo bailado, bailado. Mira hacia atrás y aprende de lo vivido, valora esa experiencia que, sólo por ser la de cada uno, vale oro. Pero, además, piensa siempre hacia adelante, porque el futuro es incierto, porque la jubilación, cual zanahoria a jamelgo, cada vez nos la ponen más lejos, porque todo sube, menos los sueldos, porqué cada día te duelen más los huesos. Por todo ello, mira hacia atrás, pero piensa hacia lo lejos, déjate guiar por la utopía, todavía estás a tiempo, levanta siempre los ojos al cielo.