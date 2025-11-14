El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santander, aislada por ferrocarril

Mientras tanto, ¿qué hacemos los cántabros? ¿Seguiremos conformándonos simplemente con lo que nos den?

Alberto Cuartas Galván

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:14

Cualquiera que mire un mapa de vías de ferrocarril para alta velocidad en España podrá comprobar el aislamiento de Santander en este importante medio de ... transporte. Tanto hacia la meseta, para su acceso a Castilla y León, y a su través a Madrid, como a lo largo del mar cantábrico, para su acceso por el este al País Vasco, y desde éste a Europa, y por el oeste a Asturias, para desde allí ir a Galicia, carece de vías. No ya para trenes de alta velocidad, sino, en muchos de ellos, como son todos los que discurren a lo largo del mar cantábrico, para trenes de ancho normal de la red general ibérica.

