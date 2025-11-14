Santander, aislada por ferrocarril

Cualquiera que mire un mapa de vías de ferrocarril para alta velocidad en España podrá comprobar el aislamiento de Santander en este importante medio de ... transporte. Tanto hacia la meseta, para su acceso a Castilla y León, y a su través a Madrid, como a lo largo del mar cantábrico, para su acceso por el este al País Vasco, y desde éste a Europa, y por el oeste a Asturias, para desde allí ir a Galicia, carece de vías. No ya para trenes de alta velocidad, sino, en muchos de ellos, como son todos los que discurren a lo largo del mar cantábrico, para trenes de ancho normal de la red general ibérica.

Numerosos han sido los proyectos realizados para terminar con este aislamiento –tanto por carretera como por ferrocarril– y siempre nos hemos encontrado con la falta de colaboración de nuestros vecinos del este, los cuales han conseguido, una y otra vez, entorpecer, cuando no torpedear, proyectos del Gobierno de España de gran importancia para nuestra Comunidad.

Así, los vascos presionaron primero para que no se terminase el ferrocarril Santander-Mediterráneo, la mayor parte de él ya ejecutado y cuya finalización estaba ya comprometida por el gobierno de Adolfo Suárez, tal y como expusieron el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Álvarez, y el presidente de Renfe, Alejandro Rebollo, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de los Diputados del 24 de septiembre de 1980, en la que ambos confirmaron, a preguntas de quien esto escribe, la inclusión del Santander-Mediterráneo en el Plan General de Ferrocarriles, en ese momento en fase de avanzada elaboración. El posterior cambio en la presidencia del Gobierno, y con ello en el Ministerio de Transportes, sacó del Plan General a realizar en el trienio siguiente el citado ferrocarril y después, ya con los socialistas en el gobierno, éstos lo desecharon definitivamente.

Obtenido este objetivo, el País Vasco presionó para cargarse la Autopista Dos Mares, infraestructura que hubiese permitido a Cantabria salir al Valle del Ebro y al Mediterráneo sin tener que pasar por Vizcaya, autopista que había sido aprobada por el ministro de Fomento del Partido Popular Rafael Arias Salgado, que posteriormente aparcó su sucesor en el Ministerio, también del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, y que definitivamente se cargó el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Esta autopista, tal y como dije en un artículo publicado en junio de 2021, además del interés extraordinario que tenía para Cántabria, era una vía de las que a nivel nacional podríamos considerar estratégica. No es extraño, por tanto, que quienes no querían su construcción fuesen los mismos que en su día no querían la terminación del ferrocarril Santander-Mediterráneo, pues todo lo que sea unir el puerto santanderino con una comunicación directa con el Valle del Ebro y Levante nuestros vecinos vascos lo consideran una directa competencia a su propio puerto, razón por la que harán todo lo que esté en su mano para impedirlo.

Después, ante nuestra pasividad por lo hecho –mas bien por lo no hecho– en las infraestructuras anteriores, el Gobierno de España, tanto el presidido por los socialistas como el presidido por el PP, tampoco nos incluyó en la red de vías de ancho europeo, con lo que Santander quedó, una vez más, desconectado de Madrid por el nuevo medio de transporte, y si posteriormente la alta velocidad llegará a Reinosa es gracias a que quien fue alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, cuando fue ministro de Transportes tomó tal decisión, dado que su antecesor lo había proyectado solamente hasta Alar del Rey. Y así, por obra y gracia de unos y otros, Santander será la única capital del norte de España que no podrá contar con un ferrocarril de alta velocidad, pues tanto las capitales gallegas y asturianas, por el oeste, como las vascas, por el este, sí contarán con tan fundamental medio de comunicación.

Y ahora el Gobierno del Sr. Sánchez nos quiere quitar nuestro acceso a Europa y el Mediterráneo al hacer solamente un pequeño tramo de ferrocarril de ancho europeo entre Bilbao y Castro Urdiales, en vez de extenderlo hasta Santander, que fácil es deducir que a quienes fundamentalmente beneficiaría es a los muchos vascos que ya actualmente viven en Castro Urdiales. Por cierto, cuando tengan esta rápida conexión con Bilbao y muchos otros vascos se trasladen a vivir a Castro –aunque claro, sigan cotizando, como los actuales, en la Hacienda Vasca–, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Pedir un referéndum para la incorporación de Castro a Vizcaya?

A la vista de lo anterior cabe preguntarse: mientras tanto, ¿qué hacemos los cántabros? ¿Seguiremos conformándonos simplemente con lo que nos den? Espero que no, pues una cosa es segura, si los cántabros no exigimos –todos unidos, con independencia de nuestra orientación política– los proyectos fundamentales para nuestra Comunidad, nadie vendrá a regalarnos nada.