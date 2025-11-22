Pereda: historia e identidad de un pueblo

A principios de año comenzaron las celebraciones del capricho de Gaudí o Villa de Quijano por su 140 cumpleaños. Si se lee sobre la historia ... de este edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1969, se descubre que no siempre ha vivido una época de orgullo y esplendor. Con el paso de los años fue víctima del desuso y del abandono cayendo en el total olvido. Así, este monumento histórico llegó a un estado deplorable que hoy sería imposible de imaginar. Un golpe de suerte cambió su destino: una figura de protección (BIC) y nuevos propietarios rescataron esta joya arquitectónica gaudiana.

Cantabria ha sido a lo largo de la historia refugio y cuna de grandes referentes de nuestro país y, por suerte, aún quedan vestigios en pie. El problema es cuando éstos se ponen a la venta: el riesgo de perder esta parte de la historia y de la identidad es enorme.

La Casa de Luzmela de Concha Espina, referente de la literatura del siglo XX, está a la venta por 895.000 euros y La Casona de la Calleja, la histórica casa de Juan de Herrera, el mismo que levantó El Escorial, se vende por 1,7 millones de euros. Estos edificios suman siglos de historia en nuestra región y ahora su destino está en manos del azar. ¿Pasarán de unas manos a otras esperando ser rentables? ¿Sufrirán remodelaciones sin criterio histórico para satisfacer los gustos y necesidades de su nuevo dueño? Hasta ahora parece que la fortuna ha estado de su lado pero, ¿qué certezas tenemos de que siga así?

El dinero no debería ser problema, ni la excusa, porque todo es una cuestión de prioridades

Destino muy incierto también tiene la casa natal de un referente del realismo literario español y pionero de un estilo propio –el realismo geográfico– estudiado más allá de nuestras fronteras: José María de Pereda. Sus herederos tienen a la venta por menos de un millón de euros este inmueble junto a su enorme jardín ubicados en Polanco. Desde entonces, incluso desde antes, no ha estado exento de debate político, pues sobre él no hay cobertura alguna de figura de protección y su parcela es muy golosa para la especulación.

No han sido pocas las voces en el municipio que reclaman que forme parte del patrimonio público, y no les falta razón. Una casa natal, más si es de una figura tan reconocida, admirada y querida en Cantabria, tiene un simbolismo incalculable que forma parte del ser y sentir de cada polanquino y polanquina. Este escritor llevó a Cantabria en negro sobre blanco a lo más alto de las letras de nuestro país y este lugar es un vestigio superviviente, junto a sus escritos, de su historia y de la identidad de todo un pueblo. Por ello, esta casa debe ser de todos y, por lo tanto, ser cuidada, protegida y promovida desde lo público.

El dinero no debería ser problema, ni la excusa, porque todo es una cuestión de prioridades. Basta recordar que el propio Ayuntamiento de Polanco rechaza la idea de su adquisición pero sigue insistiendo en un proyecto que iba a costar 800.000 euros, que ya lleva 2,5 millones (casi el triple de lo que cuesta la casa natal) y que a día de hoy, a pesar de haber sido presentado en 2017, solo es un prado encharcado únicamente aprovechable para pastar y su proyecto puro papel mojado. A su vez, el Gobierno autonómico se ha gastado 4,5 millones en comprar el edificio del Alerta, mucho más de lo que cuesta la casa natal de Pereda, la casona de Juan de Herrera y la casa de Concha Espina juntas.

Cuando comparas estas inversiones con la situación de un patrimonio tan importante dejado a su suerte, no se entiende cómo las administraciones públicas competentes aún no han hecho nada por adquirirlo y protegerlo. Tienen que elegir y deberán asumir responsabilidades, porque me huelo que la suerte de la casa natal de Pereda no será de las que se celebre. ¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo?

Miedo me da. Si sienten orgullo por Pereda, no deben permitir que los jardines por donde paseaba junto a Pérez Galdós sean borrados del mapa para erigir edificios ni tampoco correr el riesgo de que la casa donde nació, su cuna, caiga en desgracia.