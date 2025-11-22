El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pereda: historia e identidad de un pueblo

Una casa natal, más si es de una figura tan reconocida, admirada y querida en Cantabria, tiene un simbolismo incalculable

Andrea Carrascal

Andrea Carrascal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

A principios de año comenzaron las celebraciones del capricho de Gaudí o Villa de Quijano por su 140 cumpleaños. Si se lee sobre la historia ... de este edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1969, se descubre que no siempre ha vivido una época de orgullo y esplendor. Con el paso de los años fue víctima del desuso y del abandono cayendo en el total olvido. Así, este monumento histórico llegó a un estado deplorable que hoy sería imposible de imaginar. Un golpe de suerte cambió su destino: una figura de protección (BIC) y nuevos propietarios rescataron esta joya arquitectónica gaudiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  2. 2

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  3. 3

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  4. 4

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9

    «Lo que me ha colocado en el mundo, lo que me crea y lo que soy, es la música»
  10. 10 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pereda: historia e identidad de un pueblo