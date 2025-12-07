El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Perdón

El dolor, el rencor, la rabia, el rechazo que sentimos hacia una persona, es contraproducente

Antonio Lamadrid

Antonio Lamadrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:56

Comenta

Qué difícil es perdonar ¿verdad? Cuando alguien nos ha hecho daño, nos ha perjudicado en algo, consciente o inconscientemente, da igual, porque si culpabilizamos no ... identificaremos o no querremos identificar si el daño que hemos recibido nos lo han hecho intencionadamente o fruto de las circunstancias. Nuestro ego herido es el que se lamenta de esa situación y nos impide perdonar, sobre todo si no había mala intencionalidad por parte de quien nos lo ha infringido. Ahora bien, no deja de ser curioso, y la neurociencia así lo constata, que cuando mantenemos en el debe, en nuestro cerebro, esa ausencia de perdón hacia otra persona, ese simple hecho hace que nuestro grado de satisfacción ante la vida se vea disminuido. El dolor, el rencor, la rabia, el rechazo que sentimos hacia esa persona, es contraproducente para nosotros y no nos damos cuenta de que por el simple hecho de no perdonar nos estamos perjudicando a nosotros mismos. En cierto sentido perdonarle a alguien es un hecho que, además de ser beneficioso para el otro, lo es aún más para nosotros mismos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8 La gran feria del producto cántabro
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Perdón