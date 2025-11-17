Aleluya de Santander

Data del año 2005. Trabajo coordinado en la UC por el catedrático Javier Gómez Martínez, con la colaboración dibujística de Martínez Moro, Martínez Cano y ... Cano Quintana. A la vieja usanza, los ripios abrevian dos mil años de historia patria:

«1.- Siglo I a.C. Llegaron unos romanos / con espadas en la mano. 2.- Siglos VIII-XIV. Sobre el Castro una bahía / se asomaba a la bahía. 3.-Siglos VIII-XIII. Dos santos para la villa / y marineros a Sevilla. 4.- 1575. Con las ciudades del mundo, Braun la imprimió rotundo. 5.- Siglos XVI-XVIII. Con ardor y mucho esfuerzo / la pesca llagaba al puerto. 6.- siglos XVIII-XIX. Con este barrio burgués / la ciudad creció después. 7.- Siglos XVIII-XIX. Con América hay trasiego / comerciando sin sosiego. 8.- 1808. El héroe en el monumento / nos recuerda un gran momento. 9.- 1893. El Machichaco ha explotado / y todo lo ha destrozado. 10.- 1900. Todos vienen a los baños / y van pasando los años.11.- 1930.- Con cultura y mucho esfuerzo comienza a formarse un sueño. 12.- Una guerra fratricida mudó el sueño en pesadilla. 13.- 1941.Tras el incendio terrible / esto es irreconocible. 14.- 1975-2005. Acabó la dictadura / La democracia perdura. 15.- Siglo XXI. Para el día de mañana / pon lo que te dé la gana».

Lamentablemente la aleluya no se imprimió en forma coleccionable. Aún hay tiempo. Celebraría que se hiciera. Sin poner pega alguna a los paredados. Que son lo que son. Dos líneas de versos de cándida rima. Versificación para deleite del pueblo llano, siguiendo la explicación virtual, vara en ristre del presunto ciego de turno, caracterizado por ser un ciego con mucha vista para ganarse la vida explicando lo que hay más allá de la elemental versificación.

El último paredado, no ha perdido vigencia. El porvenir (pon lo que te dé la gana) corresponde a la ciudadanía santanderina. De todos es la última palabra.