El de los bueyes

Antonio Martínez Cerezo

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:13

Dsde una peña con forma de nécora que hay a zaga de la ermita de la Virgen del Mar, en las noches de cielo raso ... y parca luna se distingue en el cielo la presencia de Boyero (en las cartas astronómicas, Boötes). El cual ostenta el puesto decimotercero en extensión de las 88 constelaciones que enjoyan el cielo con su deslumbrante parpadeo. En nuestra lengua, el término boyero equivale a pastor de bueyes y en la bóveda celestial se sitúa mirando de frente hacia la Osa Mayor. Quienes saben de astronomía (yo no paso de alucinado), aseveran que su principal estrella es Arturo (Acturus) una pelota gigante anaranjada, cuya magnitud cífrase en -0,04 y se encuentra a nada menos que 37 años luz de este Valle de Lágrimas.

