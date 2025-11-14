Los chistes con retranca (humor para inteligentes) es el mejor invento nacional. Aquí, siempre se ha mantenido que el pato es bígamo de nacimiento porque ... tiene dos patas. Y cuando, en marzo de 1927, el Circo Krone hizo su entrada triunfal en Madrid, anunciando a bombo y platillos sus tres pistas y setecientos animales irracionales (leones, tigres, elefantes), los gatos (que es como los madrileños se nombran a sí mismos) ironizaron a una que los animales de dos patas en torno al Krone eran más.

De inmediato, el nombre del circo alemán se asentó en el vocabulario español. De suerte tal que cuando en un sarao aparecía una señora muy señoreada con despampanante geometría corporal los castizos avisaban: «¡Paso; que ahí viene el Circo Krone!».

Ya en la contienda que perdimos todos, la historia de esa mal llamada guerra civil registra que en Santander se autobautizó como 'Circo Krone' la formación aérea compuesta con variopintos, pintorescos, frágiles y obsoletos aviones de la Fuerza Aérea Republicana del Frente Norte, comprensiva del Cantábrico oriental (Euskadi, Cantabria y Asturias). En La Albericia, los más antiguos de la localidad recuerdan o han oído hablar de sus endiabladas evoluciones de avispas con mortífero aguijón.

Reubicado el Gobierno de la República en Valencia, cuando el frente flaqueó, por noviembre de 1937, el Gabinete fue cáusticamente sobrenombrado Circo Krone por ser harto notorio que, cuando el grandioso circo teutón estuvo en la Ciudad Condal, en sus últimos días de estancia colocó un cartelón con la leyenda a brochazos: «Circo Krone, últimos días en Barcelona, porque nos marchamos al extranjero».

Adonde es de desear que la autoridad competente no haya enviado los dos espléndidos frescos que el pintor Carpe –quien en el Krone encontró a Celina, el gran amor de su vida– pintó en las plantas primera y segunda de la Biblioteca Municipal, Gravina 4. Actualmente cerrada por defunción temporal. Hasta más ver. Siempre que no los hayan 'marchado' al extranjero.