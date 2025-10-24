El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santandereando

Cultura al traste

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:14

Comenta

El 31 de octubre de 1967, la Diputación Provincial de Santander celebra sesión plenaria. Y acuerda crear la Institución Cultural de Cantabria (ICC), dependiente de ... la Corporación y aprobar el Reglamento por el que ha de regirse la misma, designándose momentáneamente a don Miguel Ángel García Guinea y a don Joaquín González Echegaray para los cargos de director y secretario, respectivamente, de dicha Institución. Dos cabezas bien amuebladas. Nada que ver con los boyeros que suelen subirse a los carros en marcha, achuchando para ocupar un inmerecido sitio junto a aquellos a quienes no llegan ni a la altura de la suela de las albarcas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cultura al traste