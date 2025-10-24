Cultura al traste

El 31 de octubre de 1967, la Diputación Provincial de Santander celebra sesión plenaria. Y acuerda crear la Institución Cultural de Cantabria (ICC), dependiente de ... la Corporación y aprobar el Reglamento por el que ha de regirse la misma, designándose momentáneamente a don Miguel Ángel García Guinea y a don Joaquín González Echegaray para los cargos de director y secretario, respectivamente, de dicha Institución. Dos cabezas bien amuebladas. Nada que ver con los boyeros que suelen subirse a los carros en marcha, achuchando para ocupar un inmerecido sitio junto a aquellos a quienes no llegan ni a la altura de la suela de las albarcas.

A propósito de grandeza intelectual, recuérdese el repunte entonado por José María de Cossío cuando la Corporación provincial le nombro hijo adoptivo: «Esta es una de las mayores justicias que se me han hecho». ¿Soberbia? Quiá. Sentimiento al desnudo. En la 'Hoja del Lunes', Simón Cabarga acierta al inmortalizar la magistral lección de Cossío a los constituyentes de la Institución Cultural de Cantabria en la tarde del viernes de un presentido verano.

Presentes. Por la política: Escalante. Por el saber: Cossío. Y por la crónica: el reputado cronista oficial. Subraya éste que «viene como una esperanza la Institución Cultural de Cantabria, con su intención promocional (...) Porque la Institución se dirige principalmente a agrupar los valores dispersos, las inquietudes latentes en todas las actividades del pensamiento, del arte, de la ciencia y de la técnica; valores juveniles que de otra manera no tendrían oportunidad de manifestarse y desarrollarse, de trabajar en equipo, que es la forma más eficiente y operativa para cancelar ese espíritu individualista montañés en el que se han debatido tantas excelentes promesas autoaniquiladas en muchos casos porque se veían sometidas el tremendo esfuerzo del trabajo en solitario».

Quienes no lo entendieron así, en 2005 enterraron la ICC en el organigrama. Y comieron perdices y durmieron felices. El más chulo de los enterradores rechupeteando un farias.