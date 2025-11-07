En fuga irrevocable huye la horas

En mi paisaje de infancia hay una expresión que inevitablemente acarreo conmigo, tantos años ya que me faltan dedos en las manos para contarlos. «Tosantos» ... vale por día de Todos los Santos. Festividad que data de un tiempo más antiguo que el pan con aceite y la morcilla de arroz. Que lo quieran cambiar por Halloween y los disfraces de esqueleto no cabe en cabeza humana. Cada tiempo tiene su atmósfera. Y cada país su cultura. Y cada cultura su aquél. A nuestros clásicos que no nos los toquen. Su presencia en los libros nos obligan a traerlos al foro público, para que su saber no se extinga.

En el soneto desde la torre de Juan Abad, Francisco de Quevedo (1589-1645), de notoria prosapia cántabra, se jacta de escuchar con los ojos a los muertos. Su poderoso verbo repudia la hallowina impostura en boga: «Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos pero doctos libros juntos, / vivo en conversación con los difuntos, / y escucho con mis ojos a los muertos. || Si no siempre entendidos, siempre abiertos, / o enmiendan, o fecundan mis asuntos; / y en músicos callados contrapuntos / al sueño de la vida hablan despiertos. || Las grandes almas que la muerte ausenta, / de injurias de los años, vengadora, / libra, ¡oh gran don Joseph, docta la imprenta. || En fuga irrevocable huye la hora; / pero aquélla el mejor cálculo cuenta, / que en la lección y estudios nos mejora».

Líbrenos la tentación de arrinconar la estacional idea de los bazares de flores con ciudadanos comprando ramos y coronas para llevar a sus difuntos. Cementerios atestados de personas de bien que recuerdan a quienes el bien de la existencia deben. Manos restregando con estropajos, lejías y jabones las lápidas de quienes en fuga irrevocable para siempre huyó la hora. Difuntos para la vida y vivos en el recuerdo.