El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Huesos de santo

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

Blancos por fuera y amarillos por dentro, los huesos de santo son un memento mori que nos comemos, un recuerdo de la muerte que reconcilia ... nuestra especie con los primitivos hábitos antropófagos que se le presumen. En las mesas no faltan en noviembre. Mes de vientos afilados, cortantes como cuchillos. Llegan cuando las prendas de abrigo se impacientan en los armarios reclamando ser sacadas de paseo, con el sombrero y la cachava. Quien y cuándo los bautizó es un arcano. Pero por Todos los Santos (Tosantos) se comían ya en los tiempos en que las máscaras cantaban por las esquinas: «Todo lo tiene bueno la Baltasara / todo lo tiene bueno / también la cara».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  6. 6

    ¿Magnesio? ¿Omega3? Los cántabros cada vez consumen más suplementos: guía para saber si lo estás haciendo bien
  7. 7

    Pablo Torre busca su sitio
  8. 8 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro
  9. 9

    El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28
  10. 10

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Huesos de santo