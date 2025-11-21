Un sabio con sotana

Físicamente el tiempo no existe, pero corre. Noventa años se cumplen en estos días de un suceso que conviene rescatar del olvido para la memoria. ... El jueves 29 de noviembre de 1934, en una oscura habitación de Valdecilla se apaga lentamente la vida de un grande de la cultura cántabra: el presbítero Mateo Escagedo Salmón, abad de la Colegiata de Santillana, cronista de la provincia de Santander, director de la sección de Genealogía y Heráldica del Centro de Estudios Montañeses (CEM). Consta así, literalmente, en la esquela publicada en prensa por el presidente y vocales del Patronato del Centro de Estudios Montañeses y el director y vocales de su Junta de Trabajo.

Nada tiene de extraño que, hoy, en el CEM nadie recuerde tan luctuoso suceso. Han pasado noventa años, casi un siglo. Y frágil es la memoria.

El siguiente 4 de diciembre, la Diputación Provincial fija para la historia el acuerdo adoptado: Sesión del día 4. «Hacer constar el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento del ilustre cronista de la provincia D. Mateo Escagedo Salmón, y quedar enterada de que en el entierro del mismo representó a la Diputación el gestor Sr. Díez de Velasco».

Y tan solo siete días después, en sesión de la Comisión Gestora Provincial, dicha Corporación fija asimismo para la historia el acuerdo adoptado en la Sesión del día 11: «Designar cronista de la provincia al Centro de Estudios Montañeses, teniendo en cuenta para ello que dicho Centro se halla constituido por cuantas personas pudieran ser, por su capacidad y relevantes condiciones, dignas de sustituir al ilustre D. Mateo Escagedo Salmón que, hasta su reciente fallecimiento, vino desempeñando, con gran acierto y competencia, aquel cargo».

A cronista provincial muerto, cronista provincial puesto. Todos en sustitución de uno. El CEM en bloque sucede a su llorado miembro. Lo que prueba que un acreditado miembro del CEM puede valer tanto o más que todo el CEM sin él.