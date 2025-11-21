El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Francisco Franco. EP

Cincuenta años y un día

Ese tipo con apariencia de funcionario del Catastro te podía llevar al paredón o a que te ajustaran al cuello el garrote vil

Antonio Soler

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

A raíz del medio siglo sin Franco, afirman algunas encuestas que los jóvenes serían más proclives a aceptar una dictadura que aquellos que la vivieron, ... aunque fuese de refilón. Una gota de ricino bastó para aborrecer ese régimen. El futuro incierto, la escasez de perspectivas y la falta de vivienda junto a un ambiente político polarizado, con la corrupción como eje y con una actividad política e ideológica de vuelo rasante pueden hacer pensar a los jóvenes que tal vez las formas de un tiempo pasado fueron mejores, o que al menos podrían readaptarse a un futuro mejor. Solo el desconocimiento puede acercarlos a esa tentación.

Cincuenta años y un día