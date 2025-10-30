El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Corrupción

Cuando los ciudadanos perciben que los poderosos están por encima de la ley, se rompe el contrato social. La justicia deja de ser un derecho y se convierte en una ilusión

Baltasar Rodero

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:12

La corrupción no es un fenómeno moderno ni exclusivo de ningún país. Es un viejo mal que muta con el tiempo, adaptándose a las estructuras ... del poder como un virus que aprende a sobrevivir dentro del cuerpo que lo padece. En su esencia, la corrupción no es sólo el acto de robar o aprovecharse del cargo, sino una deformación moral, una enfermedad del alma colectiva que altera el sentido mismo de la justicia y del bien común. Es un microorganismo que silenciosamente erosiona la confianza social.

