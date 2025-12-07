El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuiden a sus médicos

No somos subsidiarios de la admiración de nadie; somos humanos y exigimos unos derechos no sé si arrebatados o que nunca existieron

Carolina Ortiz Revuelta

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:56

Comenta

Agotado ya el argumento de lo durísimo que resulta elegir la carrera de medicina –guiado uno no se sabe muy bien por qué y en ... la tierna plenitud de la juventud temprana– como camino para labrase un futuro, me permito estas líneas para renovar el escenario y opinar desde la perspectiva de una médico nacida en el año 1976 en una familia trabajadora (siendo esto una circunstancia objetiva y cierta, nunca un acto de heroicidad o un aval a lo acertado de mis palabras).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8 La gran feria del producto cántabro
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuiden a sus médicos