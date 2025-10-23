El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los impuestos de Santander: ni congelados ni justos

Daniel Fernández

Portavoz del Grupo Socialista en Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:16

El Partido Popular insiste, un año más, en que las ordenanzas fiscales de Santander se mantienen congeladas. Pero basta con mirar los recibos de las ... familias para comprobar que no es cierto. El agua, el alcantarillado y la tasa de basuras han subido: en 2026 se aplicará un incremento del 2,7 % y, en solo tres años, esas tasas acumulan un 16 % de subida. La realidad se impone frente al discurso: los hogares pagan más por servicios que no mejoran y la mentira de la «congelación fiscal» se derrumba ante los números.

