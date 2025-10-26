El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mattin

Marruecos, en la cuerda floja

El Foco ·

Desde 2011, el país juega con fuego. La disfuncionalidad entre una monarquía de formas casi absolutas y una sociedad civil que desea una transición a la democracia es cada vez mayor

Daniel Reboredo

Historiador y analista de política internacional

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Gran parte del mundo actual se está convulsionando con movimientos sociales, protestas y manifestaciones encarnadas por la que se denomina en los medios Generación Z. ... Vinculada y reducida interesadamente por la domesticada sociología a la tecnología, internet, redes sociales, etcétera, se intenta esconder y minimizar que son iniciativas de indignación y rebeldía contra situaciones de injusticia social, pobreza y desigualdad en las que participan personas no vinculadas a esa generación y que integran también el espectro social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  2. 2

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  3. 3

    Verde y blanco... en la medida de lo posible
  4. 4

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan
  5. 5

    Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud
  6. 6 Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández
  7. 7 Alejandro Rivas es el rey de la velocidad en Potes
  8. 8

    Turrón en manga corta en el supermercado
  9. 9

    Nuevos tiempos
  10. 10

    «El fuego ha arrasado con la fábrica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Marruecos, en la cuerda floja

Marruecos, en la cuerda floja