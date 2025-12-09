El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

Parálisis en campaña

El largo ciclo electoral que abrirán las autonómicas en Extremadura no puede llevar al orillamiento del bien común y un mínimo entendimiento

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:10

El adelanto a este 21 de diciembre de las autonómicas en Extremadura; la certeza –porque tocan– de que las de Castilla y León y Andalucía ... se encadenarán en el primer semestre de 2026; los tambores de otro anticipo que ya retumban en Aragón si Jorge Azcón no pacta sus Presupuestos con Vox; y la incertidumbre sobre si Pedro Sánchez acabará haciéndolo con las generales, aunque no sea su voluntad, están sumergiendo al país en una larga campaña que amenaza con atenazarlo aún más de lo que lleva estándolo toda la legislatura. La llamada a las urnas constituye un legítimo instrumento democrático ante el que no cabe objetar, pero sí someter a fiscalización los motivos por los que se recurre a ellas o se impide hacerlo pese a que existan razones de peso que justifiquen acortar un mandato. Pero a lo que en ningún caso debería conducir ningún ciclo electoral es a la parálisis de todo lo que lo circunde, al orillamiento del bien común y, en consecuencia, a la ausencia no ya de acuerdos, sino de un mínimo entendimiento constructivo.

