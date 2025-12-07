El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Transporte a demanda

El nuevo mapa concesional para las líneas de autobús que ha diseñado el Gobierno regional pretende optimizar el servicio y responder a las necesidades actuales de Cantabria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:56

El Gobierno de Cantabria, a través de su Consejería de Fomento, ha sacado a información pública el nuevo mapa concesional del transporte de viajeros por ... carretera, el documento que definirá, tras el periodo de alegaciones, las rutas, frecuencias, paradas y capacidad de las futuras líneas regionales de autobuses. La definición de la nueva red es clave para las comunicaciones interiores de la comunidad autónoma y para la vertebración de una región con gran dispersión de la población. Su diseño responde a cuatro objetivos principales: ajustar la oferta a las actuales necesidades de los ciudadanos;lograr una mayor eficiencia en el gasto público;permitir la rentabilidad de las líneas para los diferentes operadores;y modernizar los servicios buscando la racionalidad, calidad, equidad y eficiencia, según lo expuesto esta semana por el consejero de Fomento, Roberto Media. Hay que recordar que el modelo que presenta ahora el Gobierno de Cantabria viene a actualizar un sistema de concesiones que caducó hace ya más de una década, que es deficitario en la mayor parte de los servicios y que demandaba con urgencia su modernización para ajustarse a las necesidades reales de Cantabria y de sus ciudadanos.

