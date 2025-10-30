El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Víctimas de la dana, reparación y consuelo

El funeral de Estado un año después de la devastadora riada que se llevó las vidas de 237 personas se convierte en un merecido acto de homenaje y justicia con los afectados, y agrava el descrédito de un Mazón en segunda fila

Editorial

Editorial

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:12

Comenta

La jornada de sentido duelo con la que España recordó ayer el brutal impacto de la dana que se llevó las vidas de 237 personas, ... 229 de ellas en Valencia, fue un merecido homenaje hacia las víctimas y sus familiares. Pero, sobre todo, constituyó un acto de justicia con todas ellas, desamparadas en momentos trascendentales antes y después de la catástrofe natural, la más grave que ha sufrido el país en las últimas décadas. Un año después de las devastadoras riadas que asolaron lugares como Paiporta, Catarroja o el barranco del Poyo, grabados para siempre en la memoria colectiva del dolor, los afectados siguen necesitados más que nunca de reparación y, como se pudo comprobar ayer, de consuelo. El funeral de Estado celebrado en la Ciudad valenciana de las Ciencias –bajo la presidencia de los Reyes y con una amplia representación institucional liderada por el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, así como por doce presidentes autonómicos– tenía el objetivo principal de reconfortar públicamente a los damnificados. También de reconocer uno a uno la memoria de los fallecidos, en un acto en el que fue obligatorio adoptar unas prevenciones insólitas para aplacar cualquier arrebato de la indignación de las calles.

