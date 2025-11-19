El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: José Ibarrola

Trump no cambia

Llama la atención cómo la primera consecuencia de la política agresiva del presidente de EE UU ha tenido efectos demoledores para él mismo

Francisco Aldecoa

Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Después de las decisiones llamativas de los primeros cien días de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, incluidas las del 2 de abril, ... el llamado Día de la Liberación, nos hemos preguntado si esto iba a ser algo puntual, que todavía podía enmendarse, o si iba a continuar así. De momento, se sigue aceptando que no está cambiando, sino que está profundizando en sus decisiones intempestivas, que llevan a incumplir sus compromisos internacionales. Esto hace que los Estados Unidos se mantengan cada día más aislados y permitan a los demás actores internacionales unirse, especialmente bajo el liderazgo de la Unión Europea. Por ejemplo, cada vez se acerca más al Reino Unido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  2. 2

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  3. 3

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  4. 4

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  10. 10

    La cántabra Panssari obtiene 325.000 euros de subvención del CDTI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump no cambia

Trump no cambia