¿Quién va a gobernar Gaza?

Entre febrero y marzo de 1930, El Sol publicó la serie de artículos '¿Quién manda en el mundo?'. Defendía en ella Ortega, que la auténtica ... soberana no es la fuerza bruta, que se impone en la guerra, sino esa forma de poder espiritual secularizado, que denominamos opinión pública: «Conviene distinguir entre un hecho o proceso de agresión y una situación de mando... Jamás ha mandado nadie en la tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública».

No está hecha la opinión pública de verdades producidas por el discurso racional, sino de creencias difundidas mediante costosas campañas publicitarias, de las que forman parte todo tipo de intervenciones y manifestaciones. Ortega sostenía que esas creencias colectivas imperan como vigencias sociales, es decir, en cuanto «amenaza... de una eventual violencia, coacción o sanción»; como si uno no pudiera apartarse de ella sin sufrir las consecuencias. De ahí la «espiral de silenciamiento» de las opiniones divergentes, de que habló en los años 80 Elisabeth Noelle-Neumann y, recientemente, Ulrike Ackermann.

También la justa causa del pueblo palestino ha conquistado la opinión pública mediante la difusión de su tragedia en campañas promovidas por organizaciones internacionales, controladas por Hamás, financiadas por países árabes y con la colaboración de partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda en países amigos. Esas campañas nacieron y han sido inseparables de la decisión de la Autoridad Palestina por la vía unilateral de solución del conflicto palestino-israelí. Desde entonces su objetivo no ha sido otro que predisponer a la comunidad internacional y a la opinión pública contra Israel, y en favor de la creación de un Estado palestino. Como si el pueblo judío no tuviera derechos, ni su Estado fuera tan real como los Estados árabes, también coloniales, de su entorno.

Han formado parte de esa propaganda de la vía unilateral palestina sonoras intervenciones como la Flotilla Global Resistencia (Sumud), organizada por la Palestinian Conference for Palestinians Abroad (PCPA), vinculada a Hamás. Con unos 450 activistas a bordo, esta flotilla protagonizó un intento mediático de llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza, considerada zona de guerra por el ejército israelí. Como era de esperar, fueron interceptados sin oponer resistencia y devueltos a sus 45 países de origen. Los acontecimientos terminaron de hundir su pretensión de alimentar en la opinión pública definiciones persuasivas al uso, como 'Israel genocida' que bloquea la ayuda humanitaria, o 'Israel terrorista' que no respeta el derecho internacional.

Pocos días después de su vuelta a casa, en efecto, puso fin a la Autoridad Palestina de Hamás, y su aberrante vía unilateral, la firma del plan de paz promovido por el presidente Trump, y garantizado por Turquía, Egipto y Catar, con el beneplácito de la comunidad internacional, también el del presidente Sánchez. Ciertamente, este plan ha sido impuesto a Hamás e Israel, pero sus 20 puntos ofrecen a la población gazatí una oportunidad de vida y reconstrucción de sus ciudades, siempre según el plan económico Trump y el modelo de las urbes milagro de Oriente Medio.

Nacerá este proceso de paz y progreso, si Estados Unidos y los países árabes garantes logran convertir Gaza en una zona 'terror-free'. Su desarrollo excluye a Hamás y el ejército israelí, y quedará en manos de un gobierno provisional y una fuerza internacional de estabilización. Compondrán ese gobierno un comité de «tecnócratas apolíticos palestinos», que atenderá las necesidades de la población, y un «Consejo de Paz» formado por jefes de Estado y presidido por Trump. Este Consejo supervisará al comité municipal palestino y gobernará la reconstrucción de Gaza, hasta que se forme la nueva Autoridad Palestina que lo sustituya.

La opinión pública está expectante ante este plan de paz, que imponen la fuerza y el cansancio como algo con lo que hay que contar, si no se quiere volver a la guerra y la masacre de la población gazatí. Y a esto, ciertamente, no se quiere volver. Pero esa misma opinión pública se volverá pronto en contra, si ese Consejo de Paz suplanta a la Autoridad Palestina y convierte Gaza en el gran negocio inmobiliario de la familia Trump y sus socios; como presión contra el autoritarismo de Trump o la pretensión de que Netanyahu y sus colaboradores eludan su responsabilidad en los crímenes de guerra cometidos.

Bien merecería este plan el apoyo de la opinión pública, si se hace efectivo sin dilaciones su último punto: «Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos a fin de acordar un horizonte político para la coexistencia próspera y pacífica». Lo cual supone la pronta devolución del mando a una Autoridad Palestina que retome con el Estado de Israel la vía bilateral, pacífica, del reconocimiento mutuo como Estados. Por muy inverosímil que parezca, esta es la vía para solucionar este conflicto que late también en Cisjordania y otras zonas de población palestina.