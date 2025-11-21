El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

¿Quién va a gobernar Gaza?

La justa causa del pueblo palestino ha conquistado la opinión pública mediante la difusión de su tragedia en campañas promovidas por organizaciones internacionales, controladas por Hamás

Gerardo Bolado

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

Entre febrero y marzo de 1930, El Sol publicó la serie de artículos '¿Quién manda en el mundo?'. Defendía en ella Ortega, que la auténtica ... soberana no es la fuerza bruta, que se impone en la guerra, sino esa forma de poder espiritual secularizado, que denominamos opinión pública: «Conviene distinguir entre un hecho o proceso de agresión y una situación de mando... Jamás ha mandado nadie en la tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública».

