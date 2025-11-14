El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La mayoría como valor

Una propuesta ética puede fracasar en las urnas como pueden arrasar unos canallas

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:14

El anuncio voluntarista de Pedro Sánchez de que, perdido el favor de Junts, seguirá gobernando en minoría hasta 2027 supone un llamativo cambio en ese ... discurso, mantenido hasta ahora por todo su Ejecutivo, que hacía de la mayoría parlamentaria un incuestionable valor. En efecto, su recurrente y chulesco argumento frente a la oposición ha sido el meramente fáctico de 'yo cuento con el número de escaños que tú no tienes por más que tu partido ganara las elecciones'. Argumento que Sánchez ha ilustrado con carcajadas de malo de película y que Yolanda Díaz explicitó en el fondo y en el estilo con su impagable lapsus: «¡Queda gobierno de corrupción para rato!». Frente al agrio teatro de Miriam Nogueras, que no se traducirá nunca en un apoyo a una moción de censura, pero que paraliza de facto la legislatura, ahora le queda a Sánchez hacer un valor de la minoría, que es lo que han hecho siempre los nacionalistas cuando no podían servirse del primo de Zumosol de la izquierda.

