Periodismo ahora

Me asusta la muerte, pero la asumo. Me aterra la muerte de los periódicos, pero no la asumo. En julio, hará 40 años que escribo ... en prensa local. Mi primera columna pudieron leerla 5.000 lectores. Esta tiene 20 millones potenciales. ¿Por qué temo entonces? Llevo un mes enredado con el futuro del periodismo. Cada día he leído un capítulo del libro 'Periodistas en tiempos de oscuridad' de Fernando Belzunce. He asistido a los coloquios sobre periodismo que mantuvieron, en la VI Bienal Vargas Llosa, 14 especialistas en el tema. Tras un mes encerrado con un mismo problema, me pregunto si tiene razón Juan Luis Cebrián cuando asegura que los periódicos son zombis, muertos que creen estar vivos, o Juan Manuel de Prada, que sigue creyendo «en la palabra escrita porque cala más hondo».

Tras leer y escuchar, dos dilemas me descolocan: ¿hay que escribir para el lector de prensa de toda la vida o para el lector que busca nuevas narrativas?, ¿hay que escribir para el lector que espera amarillismo, basura y salseo o hay que escribir contra él y no darle bazofia ni mentira? Una perspectiva me excita: escribir para crear nuevos públicos. ¿Pero cómo se consigue? Julián Quirós anunció que ABC llevará el año que viene la mitad de noticias (profundidad y nuevas narrativas). Diego Garrocho cifró su esperanza en la verdad que reclama el lector. Y si se consigue, ¿cómo resistir si el 90% de la publicidad va a las redes sociales? «Hay que ir a la suscripción», resume Quirós. Y la prensa local… Donde desaparece, aumenta la corrupción. En España, sobre todo en el norte, resiste. Martin Baron cerrando el libro de Belzunce: «El momento es histórico, ¡ahora hay que hacer periodismo!». Amén.

