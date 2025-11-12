El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Más alla del gen: de la genómica al fenotipo humano

Cohorte Cantabria pretende, al integrar las ómicas con la vida real, entender por qué somos como somos, por qué enfermamos y, sobre todo, cómo podemos vivir más y mejor

Javier Crespo

Javier Crespo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Hace apenas una generación soñábamos con que leer el genoma humano bastaría para entender casi cualquier enfermedad. En el año 2003 se logró descifrar el ... mapa completo del genoma humano, un logro que prometía explicar el misterio de la vida. Pero aprendimos que la genómica no era el final del camino, sino su punto de partida. Los genes establecen el guion, sí, pero la vida improvisa. Las enfermedades más frecuentes como la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, no son 'errores de un gen', sino el resultado de redes dinámicas donde interactúan la genética, el entorno, la microbiota, la alimentación, el estrés o la edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  2. 2

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  3. 3

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  6. 6

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  7. 7

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  8. 8

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  9. 9

    La gripe aviar dispara el precio de los huevos y la docena ya cuesta un euro más
  10. 10

    La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Más alla del gen: de la genómica al fenotipo humano