El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Parque temático

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:56

Comenta

Los vecinos de Castilla-Hermida pierden estos días un bar, el Garay, pero van a perder todavía más si finalmente el local se destina a ... lo previsto: apartamentos turísticos. Cierto que de bares y cafeterías de momento no tenemos escasez, ni en ese barrio ni en prácticamente ningún rincón de la Comunidad, e incluso del país; ni los cambios sociales ni las nuevas tecnologías han conseguido acabar con esas particulares redes sociales 'offline' que no solo conforman el paisaje urbano, sino que son casi un santo y seña de nuestra identidad patria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8 La gran feria del producto cántabro
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Parque temático