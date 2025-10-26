El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tocar en los bares

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:37

Comenta

Pasará inadvertido, pero medidas como la regulación de las actividades culturales en Torrelavega –y no es culpa suya, solo aplican la ley regional– nos hacen ... dudar del sentido del progreso, de sí avanzaremos en la dirección correcta. Porque es genial que permitan a los bares y restaurantes organizar hasta 12 conciertos o similares al año sin tener que sacar la licencia de espectáculos, pero… ¿de verdad hace falta pagar impuestos porque cuatro amigos toquen en un bar?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  2. 2

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  3. 3

    Verde y blanco... en la medida de lo posible
  4. 4

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan
  5. 5 Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández
  6. 6

    Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud
  7. 7 Alejandro Rivas es el rey de la velocidad en Potes
  8. 8

    Turrón en manga corta en el supermercado
  9. 9

    «El fuego ha arrasado con la fábrica»
  10. 10

    El Seve inicia una temporada invernal marcada por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tocar en los bares