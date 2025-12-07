El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Constitución sitiada

La ofensiva contra la separación de poderes es la última maniobra del sanchismo para mantenerseen el poder a pesar de la corrupción y la precariedadpolítica que hacen tambalearse al régimen

Jesús Serrera

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:56

Cada vez peor. Cuando culmina el 'Año Franco' en el que los 'antifascistas a la violeta' celebran la victoria sobre el dictador muerto en la ... cama hace cincuenta años y cuando un sector importante de los jóvenes echa de menos un régimen autoritario que afortunadamente nunca ha conocido, la Constitución de 1978 que conmemoramos estos días resiste con apuros al sitio al que la someten desde hace años sus enemigos, unos que están en el Gobierno central y otros que son sus socios. Casi siempre, el chantaje de los independentismos ha estado en el origen del deterioro: desde los beneficios a los etarras asesinos, hasta los indultos, la amnistía y los privilegios económicos y fiscales, el acoso a la Corona y a la unidad de España. El modelo constitucional de progreso, convivencia, democracia y libertades vigente durante casi medio siglo se tambalea más de lo que nos cuesta admitir. La política ha transitado desde el consenso en torno a los grandes asuntos de España a la polarización, al muro frente al adversario.

