El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dar vida a los años

Nuestro objetivo no debería ser convertirnos en una especie superlongeva, sino lograr envejecer con buena salud física y mental

José Luis Fernández Luna

José Luis Fernández Luna

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:10

Comenta

Dado el creciente número de personas mayores en todo el mundo, el envejecimiento saludable se ha convertido en un gran desafío global. Hoy en día, ... aproximadamente el 20% de la población española tiene más de 65 años y se prevé que llegue al 33% en 2050. Este grupo es el que más recursos sanitarios consume, fundamentalmente debido a las enfermedades crónicas. Por lo tanto, existe la necesidad de comprender los mecanismos del envejecimiento y de descubrir estrategias que puedan prevenir o retrasar el deterioro asociado a la edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  3. 3

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  4. 4

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  7. 7

    El cabreo de Andrés (segunda parte)
  8. 8 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  9. 9

    Ampros, seis décadas rompiendo barreras
  10. 10 La criminalidad en Santander es más alta que la de Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dar vida a los años