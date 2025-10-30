El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La doctrina Trump

La realidad, a día de hoy, es que el presidente de Estados Unidos lidera un país más fuerte y competitivo, en un orden definido como de competición y rivalidad entre potencias

José María Peredo Pombo

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:12

Para calificar la política exterior de un presidente de Estados Unidos como una doctrina hacen falta dos premisas: que la política sea previsible porque está ... definida previamente y la acción exterior es consecuente con esa concepción; y que perviva, porque tal definición se haya ajustado correctamente a los riesgos y al orden existente y la acción exterior responda a los objetivos establecidos para defender los intereses del país en ese marco. La Doctrina de la Contención, por ejemplo, se concibió en el orden bipolar de la guerra fría y se desarrolló en distintas presidencias. La definió Truman, la continuó Eisenhower y la descalabró Johnson en Vietnam. Sin embargo, la política exterior de Donald Trump, aunque no puede calificarse como previsible, y aún está lejos de pervivir como doctrina, sí parece estar predefinida y consistiría en algo así: el fortalecimiento de Estados Unidos para hacer frente al nuevo orden de competición entre potencias y a la rivalidad con China.

