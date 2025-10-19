La Universidad de Santander y su ambiente

Hace más de 50 años, yo elegí, entre diversas opciones, a la Universidad de Santander como profesor e investigador de su Facultad de Ciencias. Luego, ... la presidencia de su Comisión Gestora me llegó sin pretenderlo. Una y otra posición, sin embargo, me proporcionaron vivencias singulares, algunas de las cuales no había exteriorizado hasta ahora.

La Universidad de Santander se estableció el año de mi incorporación a la misma, 1972. Cualesquiera que hubiesen sido las razones del régimen político de entonces para crearla, dentro de su estrategia de dispersión geográfica de la enseñanza superior, en todo caso Santander y las circunstancias geográficas, culturales y económicas de la hoy región de Cantabria, incluido su clima, lo justificaban, con la posibilidad de formar parte, algún día, de las mejores universidades europeas. El escenario predispone a la reflexión y el estudio, así como en el ádyton o habitáculo reservado del templo de Apolo ciertos efluvios conducían a los oráculos al trance. Posiblemente, la cordillera cantábrica y el mar preservan las esencias de sus pobladores, con el efecto añadido de la península de La Magdalena.

La Universidad de Santander (de Cantabria desde el año 1985) emergía en una encrucijada formada por los caminos del cambio social, la apertura política y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. El cumplimiento de los objetivos se vio respaldado, además de por el entorno, por su gente. Las autoridades no académicas, el profesorado, los alumnos universitarios y la sociedad de la Montaña, en pleno, mostraron su solidaridad en forma de adhesión a un proyecto de universidad con pretensiones. Todo ello creó la atmósfera adecuada. Los ambientes han sido siempre esenciales en la aportación de esa ilusión que puede orientar la propia realidad. A este respecto, merece recordarse el papel que había jugado en el resultado de algunas gestas griegas la fe en las predicciones del oráculo de Delfos, emitidas desde el ádyton en el estado de trance.

El historiador Plutarco había aludido, para explicar dicho trance, a un efecto sinérgico entre la inspiración profética y los gases emanados desde las entrañas del templo. Los sacerdotes no le creyeron y aún en el año 1950 el antropólogo francés Pierre Amandry negó la posibilidad de tales emanaciones. No obstante, el desarrollo posterior de un proyecto financiado por la ONU, sobre el cruce de las fallas de Kerna y Delfos, sitúa en el lugar que ocuparía el ádyton la emanación de gases que el toxicólogo Spiller ha identificado como posibles generadores del estado de trance.

En Santander, la idoneidad del escenario y su gente se manifestó desde el comienzo. Ya en julio de 1973, la Universidad fue capaz de contribuir a la organización de la primera conferencia EUCHEM celebrada en nuestro país, bajo el auspicio del Consejo de Europa y confiada al CSIC. Su financiación, esencialmente externa, distó en su planteamiento de la habida, pocos años atrás, en otro acontecimiento científico internacional de relieve celebrado en España, el XXV Aniversario del CSIC, un acto de propaganda. Al desarrollo de la conferencia EUCHEM contribuyeron hasta quince industrias, tales como Dow-Unquinesa, Esso, Sniace o Solvay. Las conferencias plenarias estuvieron a cargo de miembros del Instituto de Catálisis de la Unión Soviética, Mobil Research de Estados Unidos, ICI del Reino Unido o el director general de Industria español. Las sesiones de trabajo se celebraron en la Facultad de Ciencias y el Hotel Real. Muchas personas colaboraron, aprovechándose, una vez más, los recursos culturales de la provincia, incluido su Colegio de Químicos.

Así ocurrió hace 50 años. ¿Y hoy? ¿Cuál es la colaboración de las autoridades políticas locales con su universidad? La requerida no es la misma que entonces. Además, dependiendo de ella, se ha iniciado una desigualdad, cada vez mayor, entre nuestras comunidades autónomas. A ese respecto, merecen citarse los recientes argumentos de un profesor distinguido de la Universidad de Sevilla (US). Me refiero a José López Barneo, Premio Nacional de Investigación e investigador principal de un 'advanced grant' del European Research Council (ERC). Él destaca que Cataluña recibió 62 ayudas ERC por millón de habitantes en 2007-2022, frente a 19 el resto de las comunidades. Como causa principal, él considera la creación de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), organismo dedicado a la captación de investigadores de primer nivel, con condiciones laborales negociadas individualmente. Ello ocurrió siendo Mas Colell consejero de Universidades y Economía de Cataluña. Se trata de una aplicación del principio de distribución singular de los recursos, en atención al esfuerzo y calidad. La financiación de proyectos no es un derecho fundamental de los investigadores; de la calidad de los mismos depende el posible beneficio social, este sí de carácter igualitario. A la vez, se destaca la atención de unos políticos de una comunidad autónoma al desarrollo de la ciencia, como generadora de prosperidad en el futuro.

Hace 50 años, la intensa autonomía ejercida por la Universidad de Santander en sus inicios, un mecanismo entonces de defensa, no eludió la colaboración de las autoridades locales, además en condiciones poco propicias a protagonismos personales y aún menos a la consecución de réditos políticos en aquellas circunstancias. La publicación reciente del doctor Fernández Vega acerca del 50º aniversario de la UC contiene ejemplos que implican a autoridades de entonces, desde el gobernador civil al presidente de la Diputación. Todos ellos dejaron un elevado nivel de referencia para un tiempo futuro, el actual, en el que la posibilidad y necesidad de colaboración por parte de los políticos es aún mayor.