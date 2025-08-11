El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pequeños monstruos

Una educación de normal firmeza debería bastar para evitar la forja de un niño tirano

Juan Bas

Juan Bas

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:07

Consideraba el humorista W. C. Fields que alguien que detesta a los animales y a los niños no puede ser mala persona del todo. Centrémonos ... en los niños, en la sección de los abominables y monstruosos. En la novela de Martin Amis 'Campos de Londres' hay un niño memorable, sobre todo para sus padres, que no se lo pueden sacar de la cabeza ni un segundo. Se trata del peligroso Marmaduke (gran nombre), al que Amis describe como un niño de 18 meses extrañamente fornido. El angelito grita a pleno pulmón con la constancia de las calamidades, duerme unos cinco minutos al día, tiene fijación con los cuchillos y muerde como un tiburón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  3. 3

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  4. 4

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  5. 5

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria
  8. 8

    Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones
  9. 9

    La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal
  10. 10

    El Gobierno sufre 103 millones de sobrecoste en los proyectos heredados del bipartito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pequeños monstruos