El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ley, ética y estética

Juan Carlos de la Fuente

Juan Carlos de la Fuente

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:24

Comenta

La ley es la norma vigente que regula conductas, se supone que dictada en consonancia con la justicia. La ética es el conjunto de normas ... morales que rigen la conducta de la persona. La estética, la percepción y valoración por parte del ciudadano de esas conductas. La ley se encuentra en permanente revisión y modificación por parte del poder legislativo, se supone que para su perfeccionamiento y adaptación a la evolución de la sociedad, acorde con los dictados de la ética y la estética de cada tiempo. Ese proceso no siempre avanza a la velocidad deseable, y por ello encontramos desajustes entre ley, ética y estética que no deberían producirse. Así, comportamientos poco éticos y nada estéticos pueden situarse dentro de la ley, o al menos no transgredirla. Es el caso del actual secretario de organización del PSOE cántabro y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, que consiguió una plaza fija durante su mandato, eligiendo proceso y jurado del mismo. Afirman Molleda y su secretario general, Pedro Casares, que el proceso fue legal. A expensas de que una instancia competente dictamine lo contrario, sería legal, pero éticamente reprobable y estéticamente inadmisible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  2. 2

    Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
  3. 3 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  4. 4 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  5. 5

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  6. 6 La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares
  7. 7

    Molnedo, Gamazo, Mercado de México y un recinto ferial, las inversiones en Santander para 2026
  8. 8

    El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores
  9. 9

    Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto y «no embargar el futuro municipal»
  10. 10

    La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ley, ética y estética