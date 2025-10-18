Comenta Compartir

La ley es la norma vigente que regula conductas, se supone que dictada en consonancia con la justicia. La ética es el conjunto de normas ... morales que rigen la conducta de la persona. La estética, la percepción y valoración por parte del ciudadano de esas conductas. La ley se encuentra en permanente revisión y modificación por parte del poder legislativo, se supone que para su perfeccionamiento y adaptación a la evolución de la sociedad, acorde con los dictados de la ética y la estética de cada tiempo. Ese proceso no siempre avanza a la velocidad deseable, y por ello encontramos desajustes entre ley, ética y estética que no deberían producirse. Así, comportamientos poco éticos y nada estéticos pueden situarse dentro de la ley, o al menos no transgredirla. Es el caso del actual secretario de organización del PSOE cántabro y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, que consiguió una plaza fija durante su mandato, eligiendo proceso y jurado del mismo. Afirman Molleda y su secretario general, Pedro Casares, que el proceso fue legal. A expensas de que una instancia competente dictamine lo contrario, sería legal, pero éticamente reprobable y estéticamente inadmisible.

Se denomina «conciencia ancha» a la actitud de individuos que consideran normales sus transgresiones de lo que dicta la ética. Contamos con demasiados políticos en esa categoría. Ejemplo palmario es el presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón, que permanece en su cargo cuando se va a cumplir un año de la dana que causó 230 muertos. Quizá no fue su culpa –también lo decidirán las instancias competentes– pero sí su responsabilidad ética. Once manifestaciones han reclamado una dimisión acorde con la ética y la estética, sin éxito. El nivel de exigencia del ciudadano de a pie hacia quienes dirigen sus destinos está a ras de suelo. Lo normal es que cause estupor a un juez que alguien como Ábalos siga siendo diputado. Ética y estéticamente, vergonzoso. Toleramos como normales conductas inadmisibles en cualquier democracia europea. Elevar ese nivel está en nuestras manos mediante el único arma de que disponemos: el voto. Impongamos cuando toque la ética y la estética.

