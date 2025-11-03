El trampantojo del Racing

Comenta Compartir

La trampa o ilusión con que se engaña haciendo ver lo que no es de este Racing de trampantojo deportivo es un arte en su ... propia esencia. No se crean que no. Ese estilo tan peculiar en el que su rival ve un equipo aparentemente débil, poco concentrado, incluso vulnerable y como desconectado del partido no deja de ser todo un engaño que puede ocasionar –a los hechos me remito– un disgusto a quien se lo cree del todo. No es que sea ese su deseo, pero le sale natural. Poco a poco, como esa pieza en el plato de los grandes chef, se va convirtiendo en un manjar inesperado, que saca el umami final maravilloso de los tres puntos casi por partido. El equipo se va transformando en ese chef que sorprende doblegando a sus rivales, con calidad, asociaciones muy juntas y genialidades individuales. Esos ingredientes especiales hacen del 'plato Racing' el líder de la carta. Los aficionados racinguistas disfrutamos de este trampantojo, en El Sardinero, restaurante de lujo repleto cada partido, en el que el equipo es capaz de parecer lo que no es para después ser lo que no parecía y convertirse en líder de este Masterchef de Segunda División. Cabe esperar que este trampantojo nos dure hasta el final de esta comida tan larga y consigamos llegar a esa ilusión que nos persigue. Debemos pensar que el menú con el que cuenta tenga mil versiones para la primavera porque van a hacer falta. El banquete es muy largo, demasiado, y el curso pasado ya se vio que se puede atragantar si siempre tienes que tirar de los mismo ingredientes. Llegará el tiempo en que se produzcan los cambios obligados y en donde el fondo de armario con el que cuenta el míster sea la clave de mantener un buen gusto. Las incorporaciones por el momento están aportando el toque de distinción que necesitaba la mesa y después de un periodo de aderezo parece que empiezan a casar. No es que el Racing haya renunciado del todo a su esencia de fútbol, pero sí, hay veces que presenta un estilo y como si fuera un trampantojo, juega a otra cosa. No es tampoco despiste, realmente es difícil de explicar, pero si me apuran sus triunfos y su trayectoria es tanto o más buena que la de la temporada pasada. Que siga el banquete. Ni una palabra más.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Real Racing Club